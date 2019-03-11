Десятки пассажиров пострадали из-за мощной турбулентности

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Самолет авиакомпании Turkish Airlines попал в мощную турбулентность, в результате чего десятки пассажиров получили травмы и оказались в больнице. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел с лайнером Boeing 777, совершавшим перелет из Стамбула в Нью-Йорк. Из-за турбулентности члены экипажа запросили экстренную посадку в аэропорту Кеннеди, поскольку многим пассажирам требовалась помощь врачей. Различные травмы получили 29 пассажиров и стюардесса: у нее сломана нога.

Пресс-секретарь аэропорта Стив Коулман уточнил, что некоторые пассажиры получали медицинскую помощь прямо в здании аэропорта, а четверо из них были доставлены в больницу.

Всего на борту самолета находились 326 пассажиров и 21 член экипажа.

Национальная метеорологическая служба CША выпустила предупреждение о сильной турбулентности в районе восточного побережья страны, где произошел инцидент с самолетом Turkish Airlines.

В феврале самолет авиакомпании Delta Air Lines, следовавший из Санта-Аны, штат Калифорния, в Сиэтл, попал в сильную турбулентность, в результате чего пострадали пять пассажиров. После инцидента пилотам пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту города Рино, штат Невада. Всего на борту находились 63 человека.

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