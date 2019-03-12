Суд прекратил дело экс-главы «Силовых машин» о разглашении гостайны

Городской суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное преследование бывшего гендиректора компании «Силовые машины» Романа Филиппова, который обвинялся в разглашении гостайны. Об этом во вторник, 12 марта, сообщает «Коммерсантъ».

Суд удовлетворил ходатайство регионального управления ФСБ о прекращении уголовного преследования и наложении на обвиняемого судебного штрафа в размере 150 тысяч рублей. Как отмечает издание, штраф не относится к уголовным наказаниям, а является мерой уголовно-правового характера. Поэтому Филиппов считается несудимым и может работать, в том числе и в государственных структурах.

Филиппов был задержан в июле 2017 года. Дело было возбуждено органами ФСБ, следствие считало, что обвиняемый ознакомил посторонних лиц с документами, содержащими секретные сведения. Через неделю после задержания он был отправлен в отставку.

Филиппов, по словам его защитника Леонида Сайкина, не признал вину в совершении преступления. Бывший гендиректор и его представители решили воздержаться от комментариев по делу, отметив только то, что обвинение не было связано с поставками турбин Siemens в Крым в обход санкций Евросоюза. Материалы уголовного дела были засекречены.

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