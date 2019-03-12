Убийцу из еврейского музея оставили в тюрьме на всю жизнь

Во Франции к пожизненному заключению приговорили Мехди Неммуша, убившего четырех человек в еврейском музее Брюсселя в 2014 году. Об этом сообщает RTBF.

Гражданин Франции алжирского происхождения был признан виновным в убийствах «в террористическом контексте» 7 марта. Непосредственно приговор обсуждался в течение восьми часов и был вынесен в ночь на вторник, 12 марта. Отмечается, что перед тем, как судебная коллегия удалилась для дискуссий, Неммуш заявил: «Жизнь продолжается». Адвокаты не намерены обжаловать приговор, поскольку так решил сам осужденный.

Вместе со стрелком приговор вынесли его сообщнику Насеру Бендреру. Мужчину, которого ранее признали виновным в поставке оружия, приговорили к заключению на 15 лет.

Стрельба у еврейского музея Брюсселя была открыта 24 мая 2014 года. На месте происшествия сразу погибли трое — гражданка Франции и супружеская пара из Израиля. Позднее в больнице скончался четвертый человек — сотрудник музея, находившийся в коме.

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