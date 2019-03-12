Евросоюз отказался считать Россию партнером

Россия больше не является стратегическим партнером Евросоюза. Об этом говорится в резолюции, принятой Европарламентом, пишет «Интерфакс».

В документе отмечается, что Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1994 году, необходимо пересмотреть. Евросоюз призывают к критической и всеобъемлющей переоценке отношений с Москвой. По мнению членов парламента, и внутренняя, и внешняя политика России идет вразрез с целями и ценностями Евросоюза.

Более всего в Европарламенте обеспокоены «действиями России в отношении Украины начиная с 2014 года». Кроме того, Москву обвиняют во вмешательстве в дела других государств, кибератаках, кампаниях по дезинформации, связях с ультраправыми популистами в Европе, а также националистическими движениями.

Вызывает недовольство и растущее военное укрепление России на Азовском море, в Черноморском регионе и Калининградской области. Кроме того, в резолюции упомянуты нарушение прав человека в России, ущемление свободы СМИ и оппозиционно настроенных граждан.

Лидерам ЕС рекомендуют подходить к взаимодействию с Москвой более избирательно и твердо формулировать свои ожидания. Среди возможных областей для сотрудничества выделяются борьба с терроризмом и экстремизмом, контроль над оружием массового поражения, вопросы миграции, изменения климата.

Всего за резолюцию проголосовали 402 парламентария. Против ее принятия высказались 163 человека, еще 89 воздержались.

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