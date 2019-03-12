Очередной Boeing 737 Max столкнулся с проблемой в воздухе и развернулся

Лайнер Boeing 737 Max 8, летевший из Стокгольма в Тель-Авив, развернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet.

Согласно онлайн-трекеру рейсов Flightradar24, самолет развернулся над воздушным пространством Румынии. Ожидаемое время посадки в аэропорту Стокгольма — в 18:25 по местному времени (20:25 мск). Причины возвращения лайнера не уточняются.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян — Екатерина Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов.

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