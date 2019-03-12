Женщина внезапно родила раньше срока и задолжала врачам целое состояние

Туристка из Великобритании внезапно родила ребенка на 24-й неделе беременности во время путешествия и получила счет на оплату медицинских услуг в размере 140 тысяч фунтов стерлингов (12 миллионов рублей). Как сообщает издание The Mirror, ребенок остается в реанимации.

30-летняя Хлоя Уилкинсон (Chloe Wilkinson) и 27-летний Патрик Уолш-Кавана (Patraic Walsh-Kavanagh) отправились в долгосрочное путешествие по Азии и Австралии в декабре 2017 года. Они объехали несколько стран и около года проработали в Австралии. В ноябре 2018 года женщина узнала, что ждет ребенка. В конце февраля пара отправилась к родителям, чтобы лично сообщить им эту новость.

Во время двухдневной остановки в Сингапуре у Уилкинсон начались преждевременные схватки из-за инфекции. Доктора давали ей антибиотики и другие лекарства в попытках остановить роды, однако им не удалось это сделать. Ребенок родился на исходе шестого месяца беременности и весил всего 860 граммов. Его назвали Лорканом (Lorcan). Врачи немедленно забрали младенца в отделение интенсивной терапии и предупредили пару, что он проведет там по меньшей мере три месяца.

Так как внезапная беременность не входила в страховку британцев, им предъявили внушительный счет за медицинские услуги. Врачи отметили, что, если во время лечения ребенка возникнут осложнения, сумма увеличится.

«Лоркан борется за жизнь изо всех сил, и мы гордимся им. При этом мы совсем одни, на расстоянии 14 часов полета от семьи и друзей, и наше родительство началось крайне непросто. Мы чувствуем себя беззащитными», — призналась британка. Молодые родители живут в съемной комнате от больницы. Они устроили сбор денег на врачей на краудфандинговой платформе.

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