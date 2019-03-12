Женщина попала под поезд и чудом выжила

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В Индии неизвестная женщина спустилась на рельсы, чтобы справить нужду, попала под поезд и чудом осталась в живых. На видео произошедшего обратило внимание издание The Mirror.

Инцидент произошел около 11 часов вечера по местному времени в субботу, 9 марта, на железнодорожной станции города Мумбаи. На ролике, снятом камерой видеонаблюдения, женщина справляет нужду на рельсах перед подъезжающим к платформе поездом. На следующих кадрах она подтягивается на руках на перрон, чтобы избежать столкновения, и попадает в узкий зазор между поездом и платформой.

Полицейский заметил происходящее и тут же бросился на помощь. Вместе с пассажирами ему удалось высвободить тело пострадавшей. По словам инспектора Сатиш Менона (Satish Menon), машинист оперативно отреагировал на происходящее и вовремя нажал на тормоз, благодаря чему неизвестная осталась в живых.

В результате женщина отказалась от медицинской помощи и самостоятельно покинула станцию.

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