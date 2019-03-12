Отряды «Юнармии» появятся на всех оборонных предприятиях

Минобороны распорядилось создать отряды военно-патриотического движения «Юнармия» на всех предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, в середине февраля на промышленные объекты пришло письмо с указанием на приказ начальника военных представительств Минобороны полковника Олега Степанова. В документе говорилось о необходимости «продолжить работу по развитию юнармейского движения на предприятиях ОПК, организовать на имеющихся объектах социально-культурного и спортивного назначения работу юнармейских военно-патриотических секций, кружков и клубов». Руководству предприятий поручено отчитаться о проделанной работе.

Ранее в начале февраля врио заместителя командующего войсками Восточного военного округа по военно-патриотической работе полковник Александр Манаков потребовал от подчиненных включить в ряды движения всех детей офицерского состава. Невыполнение распоряжения рассматривалось им как «недопонимание военнослужащими основ государственной политики в сфере патриотического воспитания граждан». Была проведена служебная проверка, в центральном аппарате Минобороны инцидент назвали «перегибами на местах офицеров, которые хотят выслужиться».

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано в 2015 году. Сейчас в нем состоят около 300 тысяч российских школьников в возрасте от 8 до 18 лет. В планах ведомства — увеличить численность юнармейцев до миллиона человек к 2020 году.

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