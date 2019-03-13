Одессу и Румынию назвали целями России

Россия может оккупировать Румынию, если НАТО не будет ей противостоять. Об этом заявил бывший командующий американскими Сухопутными силами в Европе Бен Ходжес, передает České Noviny.

По его словам, Североатлантический альянс должен иметь четкое представление о том, с какими угрозами он сталкивается. «Если мы будем достаточно реалистичны в их оценке, мы сможем противостоять им», — сказал Ходжес в Праге. В частности, членам блока необходимо бороться с терроризмом, однако следует противостоять и потенциальным угрозам со стороны России и Китая.

Экс-командующий считает, что Москва будет использовать любые разногласия и трещинки в НАТО. В этой связи альянсу необходимо наращивать свои возможности в Черноморском регионе. «Это та область, где Россия совершает наибольшую и сильнейшую агрессию. Если Запад ничего не сделает с аннексией Крыма, вполне возможно, что Одесса и Румыния станут следующими территориями, которые будут оккупированы», — добавил он.

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Ходжес указал, что сплоченность стран — наиболее важный фактор для сдерживания угроз. В то же время нужно укреплять европейскую оборону и инвестировать в инфраструктуру. Он также вновь отметил, что война США с Китаем может разразиться в течение 10 лет.

В январе Ходжес заявлял, что США не помогут Европе со сдерживанием России в случае войны с Китаем. Тогда он отмечал, что у Вашингтона «нет возможности одновременно воевать на Тихом океане, продолжать сдерживать Россию и делать все остальное».

Ходжес занимал пост командующего американскими войсками в Европе с 2014 по 2017 год. Сейчас он является экспертом по проведению стратегии в Центре анализа европейской политики в Вашингтоне.

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