Английский футболист повторил трюк Аршавина и забил

@SportingLifeFC / Twitter

Английский нападающий «Карлайл Юнайтед» Халлам Холл забил гол в матче второй лиги Англии против «Ноттс Каунти», подкараулив вратаря соперника. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Sporting Life Football.

Холл оказался за спиной голкипера соперника Райана Шофилда после неудачной атаки. Он отобрал мяч у вратаря, дождавшись пока тот положит снаряд на газон, после чего забил в пустые ворота. Победу в матче со счетом 3:1 праздновали футболисты «Ноттс Каунти»

В 2008 году таким же образом отличился российский нападающий Андрей Аршавин, защищавший тогда цвета петербургского «Зенита». Аршавин воспользовался невнимательностью голкипера «Локомотива» Ивана Левенца в матче за Суперкубок. «Зенит» выиграл тот матч со счетом 2:1.

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