«Заказ» Галкиным убийства Киркорова насмешил пользователей сети

Пользователи сети посмеялись над показаниями Хидирнеби Казуева, обвиняемого в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова, который назвал заказчиком комика Максима Галкина. Многие усомнились в словах преступника и назвали их неправдоподобными.

По словам Казуева, Галкин заказал убийство Киркорова за два миллиона рублей. Мотивом он назвал ревность к Алле Пугачевой.

Ряд пользователей Twitter удивились объяснениям предполагаемого террориста. «Вы понимаете, существует бесконечное количество параллельных вселенных, а мы с вами оказались именно в той, где Галкин заказал взорвать Киркорова», — сказал один из них. Еще один юзер заметил, что комик вновь неожиданно стал популярен.

Несколько комментаторов пофантазировали, как бы могло выглядеть противостояние силовиков и Галкина. Один из них напомнил, что комик является также пародистом, и мог бы имитировать голос президента России.

Большинство шуток было посвящено мотиву ревности. Многие юзеры иронически намекали, что комик приревновал Киркорова к другим коллегам мужского пола, а не к Алле Пугачевой. «Кого Галкин и Киркоров не поделили-то? Николая Баскова или Сергея Лазарева?» — уточнил один из них.

Казуев и еще трое жителей Дагестана обвиняются в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале 6 июля 2017 года. Они признали свою вину.

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