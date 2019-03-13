Представитель Киркорова высказался о «причастности» Галкина к теракту

Директор Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак высказался по поводу «причастности» Максима Галкина к подготовке теракта на концерте музыканта. Слова Рыбака предает издание Ura.ru.

«Это чушь полнейшая. Тут даже нет поводов для комментария. Это вымысел, мне уже второй день телефоны обрывают», — заявил он.

Ранее 13 марта Галкин выложил видео, в котором пошутил над разыгравшейся фантазией журналистов и попросил не беспокоить певца. По словам юмориста, Киркоров расстроился из-за того, что его заказали так дешево.

Днем раньше стало известно о том, что следственное управление МВД по Дагестану завершило расследование уголовного дела в отношении Хидирнеби Казуева, которого обвиняют в подготовке теракта на концерте Киркорова в Махачкале 6 июля 2017 года. По заверениям обвиняемого, взрыв готовился для того, чтобы устранить музыканта по заказу Галкина, который обещал заплатить два миллиона рублей исполнителю теракта.

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