Меган Маркл смирилась с дешевыми колготками

Меган Маркл появилась на службе в Вестминстерском аббатстве в колготках британского бренда Marks & Spencer. Об этом сообщает The Sun.
Служба состоялась в понедельник, 11 марта, и была приурочена к Дню Содружества наций. Герцогиня Сассекская прибыла на мероприятие в монохромной одежде: на ней было белое пальто, светлое платье с принтом и белый головной убор. Свой наряд она дополнила темно-зелеными туфлями-лодочками и клатчем в тон.
Модные эксперты определили, что в тот день Маркл выбрала тонкие колготки телесного цвета крупнейшего масс-маркетового производителя Marks & Spencer, стоимость которых составляет шесть фунтов стерлингов (500 рублей).
Ранее стало известно, что при подготовке к празднованию 70-летия принца Чарльза Меган Маркл отказалась надевать колготки указанного бренда, назвала их мусором и потребовала пару премиальной марки Wolford за 35 фунтов.