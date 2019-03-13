Меган Маркл смирилась с дешевыми колготками

Меган Маркл появилась на службе в Вестминстерском аббатстве в колготках британского бренда Marks & Spencer. Об этом сообщает The Sun.

Служба состоялась в понедельник, 11 марта, и была приурочена к Дню Содружества наций. Герцогиня Сассекская прибыла на мероприятие в монохромной одежде: на ней было белое пальто, светлое платье с принтом и белый головной убор. Свой наряд она дополнила темно-зелеными туфлями-лодочками и клатчем в тон.

Вся галерея «Положение обязывает» Продолжить Герцогиня и герцог Сассекские отправляются на прием в честь своей свадьбы, 19 мая 2018 года Фото: REX / Shutterstock 1 /16

Модные эксперты определили, что в тот день Маркл выбрала тонкие колготки телесного цвета крупнейшего масс-маркетового производителя Marks & Spencer, стоимость которых составляет шесть фунтов стерлингов (500 рублей).

Ранее стало известно, что при подготовке к празднованию 70-летия принца Чарльза Меган Маркл отказалась надевать колготки указанного бренда, назвала их мусором и потребовала пару премиальной марки Wolford за 35 фунтов.

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