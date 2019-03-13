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В США полицейский менял свободу женщин на секс

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Эндрю Митчелл

В американском штате Огайо полицейский принуждал женщин к половому акту в обмен на свободу. Об этом сообщает NBC News.

По данным следователей, 55-летний офицер Эндрю Митчелл арестовал двух женщин и заставил их заняться с собой сексом перед тем, как освободить.

Мужчину арестовали и предъявили обвинения в подделке свидетельских показаний, препятствии правосудию, даче ложных показаний федеральным следователям и нарушении прав человека при исполнении служебных обязанностей.

Во время расследования также выяснилось, что Милчелл врал агентам ФБР о том, что никогда не занимался сексом с проституткой. Утверждается, что он делал это неоднократно.

Кроме того власти штата начали расследование после того, как в полиции рассказали, что обвиняемый однажды застрелил женщину, которая ударила его ножом в руку, в то время как он находился в полицейской машине без опознавательных знаков. 23-летняя жертва была наркоманкой и, вероятно, зарабатывала деньги уличной проституцией. У нее остались две дочери.

Адвокат Митчела заявил, что тот отрицает вину и готов выступить против обвинений.

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