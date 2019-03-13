Мир
 
Последние новости
Японию возмутили российские учения на Курилах
В России потратят сотни миллионов рублей на эксперимент с транспортом будущего
Пивовар на 46 дней отказался от еды и понадеялся на пиво
Лолита сообщила о смерти возлюбленного
Скандальный министр передумал спорить с начальством
Россия захотела сотрудничать с США по Венесуэле
«Спартак» позвал уволенного Карреру на матч против «Зенита»
ФСБ уничтожила боевика под Самарой
В Москву пришел холод и снег 
Россияне рассказали о любимых запретных развлечениях в отелях
Новости партнеров

Казначея Ватикана посадили в тюрьму за сексуальное насилие над детьми

Перейти в «Мою Ленту»

Австралийского кардинала Джорджа Пелла приговорили к шести годам заключения за сексуальное насилие над двумя мальчиками из церковного хора в 1996 году. Об этом сообщает SBS.

Решение вынес суд Мельбурна. При вынесении приговора судья учел преклонный возраст кардинала (ему 77 лет), а также тяжесть совершенного им преступления. В течение трех лет и восьми месяцев отбывания наказания у Пелла не будет права на условно-досрочное освобождение.

Судья Питер Кидд отметил, что осужденный — один из самых значимых членов католической церкви во всем мире. «Вы остаетесь кардиналом католической церкви и значимым человеком для всех верующих католиков», — сказал он и отметил, что Пелл «не является козлом отпущения недоработок католической церкви». Кидд также обратился к жертвам сексуального насилия в зале. Им он сказал, что осуждение кардинала «не доказывает» наличия у них психологической травмы».

Приговор вынесли спустя три месяца после того, как Пелла признали виновным в том, что тот занимался сексом и домогался до детей. Его жертвами в декабре 1996 года стали два 13-летних подростка, с одним из них он вступил в половой акт и в дальнейшем повторно домогался. Как отмечает издание, максимальное наказание за оба преступления — 10 лет колонии.

Пелл до конца февраля был казначеем Ватикана и стал самым высокопоставленным католиком, осужденным за насилие над детьми. Сам он свою вину отрицал.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
'Staggering arrogance': George Pell jailed for sexually abusing two choirboys
Папа Римский сравнил педофилию с человеческим жертвоприношением
Объяснен призыв президента убивать священников
Другие материалы рубрики
Мир00:0512 марта
Роберт Дерст

«Поубивал их всех, вот и все»

Американского миллиардера обвиняют в загадочных убийствах. Их пытаются раскрыть уже 18 лет
14:2112 марта

Австрия отказалась ругаться с Россией из-за шпионов

09:10Сегодня

Японию возмутили российские учения на Курилах

08:43Сегодня

Мадуро решил помолиться ради включения электричества

Мир00:0225 февраля

«Почему Россия вкладывает деньги в Венесуэлу, а не в Сибирь?»

Николас Мадуро — неудачник и проблемный союзник. Но дружба с ним сулит миллиарды
06:58Сегодня

Американские военные потратили десятки миллионов долларов на поедание крабов

05:55Сегодня

Иранская правозащитница получила 10 лет тюрьмы за критику хиджаба

02:2512 марта

Великобритания добилась пересмотра условий выхода из Евросоюза

Мир00:01 4 марта
Владимир Путин и Синдзо Абэ

«Отдадите Курилы — получите изоляцию»

Россия хочет поучаствовать в разделе Азии. Но конкуренция с Японией и Китаем будет жесткой
21:0111 марта

Самолет с наркотиками упал и сгорел в Эквадоре

02:55Сегодня

В США отказались признавать Крым российским и потребовали раскрыть доходы Путина

04:10Сегодня

В США полицейский менял свободу женщин на секс

Россия
«Спасаясь от побоев, выпрыгивала ночью из окна»
Эти россиянки давно выросли. Но они до сих пор помнят боль, которую им причинила мать
«Смеясь говорили, что такого у нас никогда не будет»
Она помогает слабым и знает, как женщинам в России построить успешную карьеру
Никита верит, что его сердце будет таким же здоровым, как у других детей«Сердце не может лопнуть, его обязательно вылечат»
Семилетнего Никиту спасет срочная операция, но нужна ваша помощь
«Феминистками не рождаются»
Краткий гид по современному феминизму в России
Электронные сигареты в России приравняют к обычным
В России ужесточат контроль за продуктами для школ и детсадов
«Задолбать и отбить желание брать ребенка»
В России может появиться еще один «закон Димы Яковлева». Но уже для россиян
Все материалы
Мир
Роберт Дерст«Поубивал их всех, вот и все»
Американского миллиардера обвиняют в загадочных убийствах. Их пытаются раскрыть уже 18 лет
Казначея Ватикана посадили в тюрьму за сексуальное насилие над детьми
Японию возмутили российские учения на Курилах
Мадуро решил помолиться ради включения электричества
Американские военные потратили десятки миллионов долларов на поедание крабов
Иранская правозащитница получила 10 лет тюрьмы за критику хиджаба
Владимир Путин и Синдзо Абэ«Отдадите Курилы — получите изоляцию»
Россия хочет поучаствовать в разделе Азии. Но конкуренция с Японией и Китаем будет жесткой
Все материалы
Бывший СССР
A member of the Ukrainian Armed Forces is seen at his position on the front line in Donetsk Region, Ukraine February 4, 2019. Picture taken February 4, 2019. REUTERS/Oleksandr Klymenko - RC1D90D3F6C0«Это не война, а мясорубка»
Минные поля, обстрелы и суициды. Репортаж из забытых украинских деревень на линии фронта
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Украина обвинила Россию в создании «фабрики троллей» в ЛНР
В Верховной Раде заинтересовались связями Тимошенко и Коломойского
Саакашвили рассказал о готовности Порошенко обменять Крым на вступление в ЕС
Подсчитаны погибшие в войне мирные жители Донбасса
Эльфы против троллей
Прибалтику атакуют кремлевские боты. Их сдерживают «стражи» и украинские легионеры
Все материалы
Экономика
Здоровое падение
Почему экономические кризисы спасают миллионы жизней, но из-за них умирает так много людей
Названа сумма выведенных из России после распада СССР денег
Крымский мост попал на деньги
В Европе взбунтовались против «Северного потока-2»
Обманутый вкладчик «Кэшбери» потребовал денег от Бузовой и Баскова
США обвинили в рэкете из-за «Северного потока-2»
Глава «Газпрома» назвал срок окончания газификации России
Все материалы
Силовые структуры
«За отказ бунтовать — расправа»
Как малолетние преступники пошли на бунт в колонии ради уважения авторитетов
Царица воров
Эта женщина стала легендой преступной России. Ее гениальные кражи восхищают до сих пор
«Нормальные люди не улыбаются во время секса»
Создатель первого российского порно — о лазейках в законе, обысках и смерти секс-индустрии
Следователи показали самолеты авиамафии из аэропорта Домодедово
Готовившие взрыв на концерте Киркорова террористы назвали заказчиком Галкина
Террористы пытались устроить взрыв на концерте Киркорова
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
«Депортация этого народа превратилась в бойню»
Китайцы сто лет назад резали русских и американцев. Теперь об этом стараются не вспоминать
«Все произошло так внезапно»
Как в НАСА допустили самую страшную катастрофу в истории космонавтики
Названа главная причина смертельных болезней сердца
«Роскосмос» открестился от разработки «антигравитационного двигателя»
Рогатые тоже плачут
Как переломить демону хребет мотоциклом: Devil May Cry 5
Раскрыты сроки первого пуска «Циркона» с корабля
В России назвали «реальную угрозу» от США
Все материалы
Спорт
Норвежская ракета
В мировом биатлоне новый король. Он уничтожил Фуркада и выиграл Кубок мира
Малкин набрал тысячное очко в НХЛ
«Спартак» позвал уволенного Карреру на матч против «Зенита»
Российский боец предрек Макгрегору конец в тюрьме или на улице
Возвращение Зидана приблизило звезду «Челси» к «Реалу»
Боец UFC высмеял фото Нурмагомедова с друзьями в ванной
Хет-трик Роналду вывел «Ювентус» в четвертьфинал Лиги чемпионов
Все материалы
Культура
Неизвестная Германия
Этот фотограф показал миру правду о жизни немцев
Только о любви
От техно-принца до ранней Гречки и эротических баллад — главные альбомы недели
«Все попробовали героин, а потом начали умирать»
Группа «Лава» о том, почему культура 90-х вернулась в Россию
Люсьен Фрейд «Девушка с белой собакой», 1950-1951 гг.Цветное месиво и разорванный рот
Эти художники увидели в человеческом теле искореженную войной плоть
Лолита сообщила о смерти возлюбленного
В сети появился тизер американского сериала «Чернобыль»
Певицу Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
Все материалы
Интернет и СМИ
«Пожалейте мужчину. Дайте ему то, в чем он нуждается»
Мусульманок в России учат ублажать мужчин любой ценой. И терпеть унижения
Отец назвал собственного сына «главным огорчением жизни» и пожалел
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
Необычный способ развлечь ребенка на футбольном матче вызвал восхищение в сети
Раздевающиеся на камеру модели рассказали о баснословных заработках
В сети назвали самые страшные и ломающие психику фильмы
Женщина попыталась родить по инструкции с YouTube и умерла
Все материалы
Ценности
Иман и Дэвид БоуиАфриканские царицы
Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
Райский сад, Хищник и прощание с Лагерфельдом
Главные события Недели моды в Париже
«Я занималась феминизмом еще до того, как это стало модно»
Ксения Собчак зарабатывает миллионы, защищает женщин и прощает долги
Ким Кардашьян показала пораженное болезнью лицо
Меган Маркл назвала британские колготки мусором и потребовала пару подороже
Популярный российский дизайнер испортил работу молодого подчиненного из мести
Чернокожая модель публично отругала парикмахеров за отказ ее причесать
Все материалы
Путешествия
«Вода поднимется по пояс, унося в море крыс»
Боль в суставах, летучие мыши и тупики. Как на самом деле живут венецианцы
«Выпиваем шнапса и летим по темному склону»
Ешь, пей и катайся. Зачем ехать в Тироль
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
США отказались запрещать полеты Boeing 737 MAX
Россияне рассказали о любимых запретных развлечениях в отелях
В Евросоюзе временно запретили полеты Boeing 737 MAX
Скорпион пробрался в самолет и укусил пассажирку во время рейса
Все материалы
Из жизни
Арнон Родтхонг и Карнсита Родтхонг«Жених нужен немедленно»
Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
Мэри, которая ушла
Муж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
Безутешная невеста пришла на могилу жениха в подвенечном платье в день свадьбы
Пивовар на 46 дней отказался от еды и понадеялся на пиво
Агрессивный бык вырвался из вольера и напал на хозяйку
У испанки обнаружили аллергию на секс
Все материалы
С одного взгляда
Выясняем, что произошло с седаном Hyundai Elantra после обновления
Самые угоняемые кроссоверы
15 самых любимых вседорожников российских угонщиков
Agera, подвинься!
На какие ухищрения пойдет Koenigsegg Jesko, чтобы превзойти своего предшественника
Женева-2019: экзотика
Все странное и удивительное с Женевского автосалона
В России появились Toyota Land Cruiser 200 и Prado с заводским тюнингом
ЗАЗ после краш-тестов оценили в 230 тысяч рублей
Mercedes-Benz показал забытое на 60 лет в гараже «Крыло чайки»
Все материалы
Дом
Не лишние, а запасные
Зачем Илон Маск и российские олигархи берут ипотеку
Никого нет дома
Этот фотограф знает, как одиночество выглядит со стороны
«Мама льет ему в уши, а он все слушает»
Родители решили помочь молодой паре с жильем. Это решение изменило всем жизнь
Запрет хостелов в жилых домах решили отложить
Москву окружат плавучими поселками
В Москве рухнул спрос на съемное жилье
Жилье в Крыму подорожало в 2,5 раза
Все материалы