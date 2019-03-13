Казначея Ватикана посадили в тюрьму за сексуальное насилие над детьми

Австралийского кардинала Джорджа Пелла приговорили к шести годам заключения за сексуальное насилие над двумя мальчиками из церковного хора в 1996 году. Об этом сообщает SBS.

Решение вынес суд Мельбурна. При вынесении приговора судья учел преклонный возраст кардинала (ему 77 лет), а также тяжесть совершенного им преступления. В течение трех лет и восьми месяцев отбывания наказания у Пелла не будет права на условно-досрочное освобождение.

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Судья Питер Кидд отметил, что осужденный — один из самых значимых членов католической церкви во всем мире. «Вы остаетесь кардиналом католической церкви и значимым человеком для всех верующих католиков», — сказал он и отметил, что Пелл «не является козлом отпущения недоработок католической церкви». Кидд также обратился к жертвам сексуального насилия в зале. Им он сказал, что осуждение кардинала «не доказывает» наличия у них психологической травмы».

Приговор вынесли спустя три месяца после того, как Пелла признали виновным в том, что тот занимался сексом и домогался до детей. Его жертвами в декабре 1996 года стали два 13-летних подростка, с одним из них он вступил в половой акт и в дальнейшем повторно домогался. Как отмечает издание, максимальное наказание за оба преступления — 10 лет колонии.

Пелл до конца февраля был казначеем Ватикана и стал самым высокопоставленным католиком, осужденным за насилие над детьми. Сам он свою вину отрицал.

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