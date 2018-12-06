Объяснен призыв президента убивать священников

Слова президента Филиппин Родриго Дутерте об убийстве епископов назвали простым преувеличением. Об этом сообщает The Telegraph.

«Я думаю, что это просто гипербола. Мы должны привыкнуть к этому президенту. Он делает определенные заявления для драматического эффекта», — пояснил представитель главы государства Сальвадор Панело.

Он добавил, что слова вызваны фрустрацией. «Президент, как и любой обычный человек, расстроен, когда добрые дела, которые он делает для страны, даже не оцениваются людьми, которые должны его поддерживать, в том числе церковью», — сказал Панело.

Свое очередное скандальное заявление Дутерте сделал 5 декабря, выступая перед представителями местных органов власти. В его ходе он назвал католическую церковь «самым лицемерным учреждением», а священников — бесполезными. «Эти епископы, убейте их, эти дураки совершенно бесполезны. Все, что они делают, — это критикуют», — сказал президент.

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В то же время филиппинская Комиссия по правам человека сочла подобные высказывания главы государства крайне тревожными. Ее представители указали на то, что заявление может привести к росту насилия в отношении людей, критикующих действия властей.

На Филиппинах 90 процентов 100-миллионного населения относят себя к католикам.

Филиппинский лидер известен своими дерзкими выходками и резкими высказываниями. В сентябре Дутерте признался во внесудебных убийствах в ходе кампании по борьбе с наркобизнесом в стране. До этого он назвал бывшего президента США Барака Обаму «сыном шлюхи».

В июне президент обменял книгу о сексе в церкви на поцелуй. Дутерте также называл Бога «тупым сукиным сыном» и приказывал солдатам простреливать вагины протестующих женщин.

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