Азиатские полицейские впервые пошли под суд за убийство без суда

Филиппинские полицейские впервые получили тюремные сроки за убийство невиновного человека, которого они посчитали торговцем наркотиками. Об этом пишет The Telegraph.

Суд приговорил трех стражей порядка — Арнела Оареса, Джеремиаса Переду и Джервина Круза — к срокам вплоть до 40 лет без шанса на условно-досрочное освобождение. Кроме того, они обязаны выплатить компенсацию семье убитого. Полицейские имеют возможность обжаловать вердикт.

«Практика "сначала стрелять, потом думать" никогда не может быть приемлема в цивилизованном обществе. Никогда убийство не было задачей правоохранительных органов», — говорится в постановлении суда.

17-летний студент Киан Лойд Делос Сантос погиб в столице страны Маниле в 2017 году во время полицейского рейда на трущобы Калукан. Стражи порядка утверждали, что молодой человек был наркоторговцем и якобы отстреливался, сопротивляясь аресту.

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Решение приветствовали в администрации президента Родриго Дутерте, назвав его «торжеством правосудия». «Как мы всегда подчеркивали, проведение государственной антинаркотической кампании основано на подотчетности. Поэтому мы не терпели и не будем терпеть необоснованное насилие, жестокость или убийства со стороны полиции», — заявил представитель главы государства.

Как отмечает The Telegraph, считается, что именно заявления Дутерте, неоднократно угрожавшего расправиться со всеми подозреваемыми в наркоторговле, побудили множество полицейских действовать жестко и не опасаться наказания.

В сентябре Дутерте признался во внесудебных убийствах в ходе войны с наркотиками. По официальным данным правительства республики, за два года борьбы с наркотиками были убиты почти 4,5 тысячи человек, в основном мелкие наркодилеры и наркозависимые. По данным Международного уголовного суда, погибших по меньшей мере восемь тысяч. Некоторые правозащитные группы утверждают, что их число достигает 12 тысяч.

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