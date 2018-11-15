Президент Филиппин предпочел сон работе

Президент Филиппин Родриго Дутерте пропустил несколько мероприятий во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре, потому что захотел спать. Об этом сообщает Rappler.

Всего глава государства пропустил пять встреч, а отсутствие объяснил тем, что решил вздремнуть. По его словам, сна в итоге все равно было недостаточно, но он все же смог пережить рабочий день. «А что не так с тем, что я поспал?» — удивился 73-летний лидер.

Сенатор от филиппинской оппозиции Антонио Трийанес заявил, что необходимость дремать несколько раз в день вместо посещения встреч вызывает обеспокоенность. «Это может значить только две вещи: либо он слишком стар, чтобы выполнять свои обязанности, либо это просто лень и безответственность, — сказал он. — В любом случае, это большая проблема для нашей страны».

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Филиппинский лидер известен своими дерзкими выходками и резкими высказываниями. В сентябре Дутерте признался во внесудебных убийствах в ходе кампании по борьбе с наркобизнесом в стране. До этого он назвал бывшего президента США Барака Обаму «сыном шлюхи».

В июне президент обменял книгу о сексе в церкви на поцелуй. Дутерте также называл Бога «тупым сукиным сыном» и приказывал солдатам простреливать вагины протестующих женщин.

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