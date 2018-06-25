Президент Филиппин назвал Бога «тупым сукиным сыном»

Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал Бога «тупым сукиным сыном», чем шокировал население своей страны, на 81 процент состоящее из католиков. Об этом пишет Daily Mail.

Глава государства задался вопросом, почему согласно Библии Бог создал Адама и Еву лишь для того, чтобы позволить им поддаться искушению, и таким образом уничтожить их чистоту и невинность. «Кто этот тупой Бог? Этот сукин сын реально туп», — заявил Дутерте, выступая в столице Маниле.

Слова возмутили как противников, так и сторонников президента. Как пишет издание, один из поддерживающих его католических священников счел подобные слова «кощунственными высказываниями». А оппозиционный сенатор назвал филиппинского лидера злым человеком, чьи слова «согласуются с обманом, бессердечностью и безжалостностью его политики».

Как отмечается, духовенство во многом недовольно решениями Дутерте, особенно его кровавой борьбой с наркоторговцами. Также поддержкой не пользуется законопроект его сторонников о разводах, которые в настоящее время в стране официально запрещены, кроме как в особых случаях.

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73-летний филиппинский лидер известен своими скандальными высказываниями и выходками. Ранее в июне он прилюдно поцеловал замужнюю женщину в губы в обмен на книгу о сексе в церкви. До этого Дутерте называл «сукиными детьми» правозащитников из ООН и призывал скормить их крокодилам.

В феврале он призвал солдат простреливать вагины протестующим женщинам, а в ноябре 2017-го признался, что, будучи подростком, во время поножовщины убил человека. Дутерте также клялся убивать чиновников, замешанных в наркоторговле.

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