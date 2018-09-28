Дутерте признался в убийствах тысяч граждан без суда

Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал «своим единственным грехом» внесудебные убийства в ходе войны с наркотиками. Об этом пишет South China Morning Post.

Дутерте выступил с речью в адрес своих критиков в четверг, 27 сентября. «В чем моя вина? Разве я украл хоть один песо? Мой единственный грех — это убийства без суда», — сказал президент.

Как сообщает издание, правозащитники расценили слова президента как признание вины. Дутерте ранее признавал, что в ходе развернутой им «войны с наркотиками» происходят массовые внесудебные расправы, но всегда отрицал, что это инициатива государства.

Представитель Дутерте Харри Роке заявил, что президент говорил «в шутливой манере» и его слова «не стоит воспринимать буквально».

В той же речи президент Филиппин подчеркнул, что не собирается заканчивать «войну с наркотиками». «Она не закончится. Как я говорил, я готов поставить на кон свою жизнь, свою президентство, и готов потерять их в любой момент. Это дело чести».

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Международный уголовный суд (МУС) в марте этого года начал расследование действий Дутерте на посту мэра города Давао, а затем на посту президента. В ответ на это президент заявил, что страна откажется от участия в Римском статуте, дающем МУС право на расследование.

По официальным данным правительства республики, за два года борьбы с наркотиками были убиты около 4,5 тысячи человек, в основном мелкие наркодилеры и наркозависимые. По данным МУС, погибших по меньшей мере восемь тысяч, но, как сообщает SCMP, по данным некоторых правозащитных групп, их число достигает 12 тысяч.

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