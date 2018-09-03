Обозвавший Обаму «сыном шлюхи» Дутерте извинился и придумал прозвище помягче

Президент Филиппин Родриго Дутерте извинился перед бывшим американским лидером Бараком Обамой за свои прежние высказывания. Об этом он сказал на встрече с филиппинской общиной в Иерусалиме, сообщает ABC-CBN.

«Я прошу прощения за те слова. Я также прощаю Обаму за его комментарии по поводу проводимой нашим правительством борьбы с наркотиками», — сказал Дутерте.

При этом он отметил, что Барак Обама — «холодный человек», в отличии от нынешнего руководителя США Дональда Трампа. «Он мой хороший друг, с которым мы говорим на одном языке», — добавил Дутерте.

Лидер Филиппин Родриго Дутерте известен своими резкими высказываниями. Он называл бывшего президента США Барака Обаму сыном шлюхи, генсека ООН Пан Ги Муна — дураком, а также посылал к черту Евросоюз.

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