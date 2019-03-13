«Лента.ру» и Rambler.ru вошли в число наиболее цитируемых российских медиаресурсов

Медиаплощадки, входящие в состав Rambler Group, заняли ведущие места в рейтингах наиболее цитируемых российских медиаресурсов. Рейтинг опубликован на сайте Brand Analytics.

«Лента.ру» заняла второе место в рейтинге ТОП-100 виральных медиаресурсов, а Рамблер/новости вошли в список пяти крупнейших платформ по распространению контента. При этом Рамблер стал единственным новостным агрегатором, который по итогам февраля увеличил свои показатели. В рейтинг самых виральных ресурсов также вошли еще два издания Rambler Group — «Газета.ru» и Чемпионат.com.

«Наши СМИ не просто работают в соответствии с современными тенденциями медиапотребления – они в значительной степени их формируют. "Лента.ру" создает актуальный достоверный контент, интересный пользователям новых медиа и социальных сетей. Позиция в рейтинге говорит о том, что редакция предлагает своим читателям темы, которые хочется обсуждать и создает контент, которым активно делятся. Такого подхода придерживаются все площадки, входящие в состав группы, и это позволяет им повышать свою виральность – по итогам февраля "Газета.ru" и Чемпионат.com также укрепили свои позиции в рейтинге. Показатели Рамблер/новости, в частности, прирост рейтинге цитируемости, подтверждают, что команда проекта выбрала верную стратегию, и у нас есть все возможности для дальнейшего роста», — отметил исполнительный директор по медиа Rambler Group Андрей Цыпер.

Для составления рейтингов были проанализированы 2,15 миллиарда русскоязычных сообщений в социальных медиа в феврале 2019 года, содержащих более 2,6 миллиарда ссылок на платформы и медиаресурсы, 355 миллионов из которых являлись короткими ссылками, развернутыми для корректного анализа.

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