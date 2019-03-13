Раздевающиеся на камеру модели рассказали о баснословных заработках

Авторы канадской версии Vice поговорили с несколькими вебкам-моделями и выяснили, сколько они зарабатывают, раздеваясь для незнакомцев.

Правозащитница Сесилия Рене Моррелл (Cecilia Renee Morrell) призналась, что в месяц зарабатывает полторы-две тысячи долларов (99 — 132 тысячи рублей по текущему курсу). Ее максимальный месячный заработок составлял шесть тысяч долларов (около 400 тысяч рублей). Она отмечает, что уровень дохода может меняться от месяца к месяцу.

Клара Джой (Clara Joy) зарабатывает больше — в среднем восемь тысяч долларов (больше 500 тысяч в месяц). Однажды ее месячный доход от интимных трансляций составил 14 тысяч долларов — около миллиона рублей. Джой призналась, что стремится к максимальному заработку, чего нельзя сказать о мужчинах-моделях, опрошенных Vice.

Так, Уэс Майерс (Wes Myers) утверждает, что раздевается и мастурбирует на камеру не ради больших денег. Максимум, что он заработал за месяц, — две тысяч долларов (132 тысячи рублей). Майерс говорит, что нечасто устраивает трансляции. Полная занятость на работе позволяет ему выходить в эфир только по вечерам и в выходные. Молодого человека это устраивает, он не испытывает амбиций стать лучшей моделью среди мужчин.

По словам вебкам-моделей, их занятие не требует больших затрат. Все, что им нужно, — ноутбук, веб-камера и хорошее подключение к интернету. Регистрация на соответствующих сайтах всегда бесплатная. Единственное, на что могут понадобиться средства, — «игрушки», с помощью которых можно разнообразить эфиры, предупреждает Майерс.

В свою очередь Джой отметила, что много усилий прилагает к созданию эффектного макияжа. По ее словам, «быть моделью чертовски сложно». «Почти каждую минуту в интернете я чувствую себя психологом», — делится девушка. Она уверена, что далеко не каждый может стать профессионалом, подобным ей.

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