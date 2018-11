Звезда телешоу разбогатела на продаже интимных видео

Звезда британского реалити-шоу Take Me Out Джоди Карналл (Jodie Carnall) рассказала журналистам «Би-би-си», что продает свои обнаженные фото и видео в социальных сетях.

26-летняя женщина решилась на такой способ заработка вскоре после ее появления на телевидении в 2016 году. Тогда мужчины стали массово добавляться к ней в друзья в соцсетях.

Карналл заявила, что зарабатывает около четырех тысяч фунтов стерлингов (340 тысяч рублей) в месяц. Она берет от подписчиков ежемесячную плату от 20 до 200 фунтов стерлингов, а затем отправляет им фото и видео прямо в приложении Snapchat. Для рекламы своих услуг звезда использует другие соцсети: Twitter, Facebook и Instagram.

«Это похоже на правильный бизнес. Это как люди, которые поют и делают концерты, или художники, которые продают свои картины. Я просто продаю свои фото и видео», — пояснила Карналл в разговоре с журналистами. Она добавила, что люди постоянно называют ее проституткой, что сильно расстраивает телезвезду.

Тем не менее женщина уверяет, что не подрабатывает в эскорте. По ее словам, мужчины часто предлагают огромные деньги за встречу, но она всегда отказывается.

Ранее в сети предложили натравить налоговую службу на вебкам-моделей и порномоделей из Snapchat, которые продают свои обнаженные видео в интернете. Активисты распространяют призывы под хэштегом #ThotPatrol и #ThotAudit.

