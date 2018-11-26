На проституток захотели натравить налоговую

Пользователи сети предложили властям проверить секс-работников на уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает News.com.au.

Активисты распространяют сообщения в соцсетях под хештегом #ThotPatrol и #ThotAudit. Флешмоб призывает юзеров отправлять жалобы в налоговую службу на сотрудников секс-индустрии, включая вебкам-моделей и порномоделей из Snapchat, которые якобы не декларируют свои доходы.

Изначально о проблеме заговорил пользователь Facebook Дэвид Ву (David Wu), однако его призыв массово распространил американский писатель Дарюш Вализаде (Daryush Valizadeh), который называет себя защитником неомаскулинности. Он заявил, что сокрытие доходов от деятельности онлайн-моделей является уголовным преступлением. По мнению мужчины, Налоговое управление США могло бы вознаграждать юзеров, сообщивших о нарушении властям.

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Сообщения Ву и Вализаде вызвали множество споров в социальных сетях. Некоторые попытались успокоить сотрудников секс-индустрии, объяснив, что по законам США им не нужно платить налоги, если заработок не превышает 20 тысяч долларов в год. Кроме того, у заявителей нет фактических доказательств об их зарплате.

Другие пользователи обвинили активистов в незрелости и явных сексуальных расстройствах — так они объяснили желание докладывать об уклонении от уплаты налогов. Остальные же посчитали, что Ву и Вализаде — обыкновенные тролли.

Ранее сотрудники секс-индустрии пожаловались, что им не разрешают общаться в Tinder. Сервис для знакомств блокирует анкеты проституток, если в них указана информация о роде их деятельности.

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