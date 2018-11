Звезды телешоу оказались под угрозой смерти из-за ядовитых змей

Участники британского реалити-шоу I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here! (аналог «Последнего героя») оказались в опасности из-за нашествия ядовитых змей. Об этом сообщает The Sun.

Пресмыкающиеся поселились в лагере звезд за несколько дней до начала нового сезона. По словам авторов передачи, ядовитые змеи нашли убежище в месте, отведенном под душ.

«В этом году змей больше, чем обычно, их видели в местах для купания. Знаменитостям нужно лучше следить за тем, как они принимают душ», — рассказал один из источников издания, который попал в джунгли раньше участников.

I’m A Celebrity транслируется в Великобритании с августа 2002 года. Авторы программы привозят звезд шоу-бизнеса в джунгли и заставляют их выполнять различные испытания. В частности, знаменитостям предлагают отведать необычные блюда: например, рыбьи глаза или овечий сфинктер.

В 2010 году британский канал ITV, транслирующий шоу, оштрафовали на 2,6 тысячи долларов за показ убийства дикой крысы в эфире передачи. Ее зарезали, но животное мучилось около полутора минут.

