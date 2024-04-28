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08:48, 28 апреля 2024Силовые структуры

Брата фигуранта дела о теракте в «Крокусе» ранее арестовывали за хулиганство

Брата фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Курбонова арестовывали за хулиганство

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Брата фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумохона Курбонова Сухроба ранее арестовывали на 15 суток за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в Хорошевском суде Москвы.

В постановлении суда присутствуют пояснения Сухроба, из которых следует, что мелкое хулиганство заключалось в ругани с братом с использованием мата в общественном месте. Помимо этого, он отказался выполнять требования полицейских.

Официально о задержании Сухроба Курбонова как причастного к теракту не сообщалось, однако сотрудник хостела, в котором проживали братья, рассказал, что полицейские задержали их обоих.

О задержании Джумохона Курбонова стало известно в пятницу, 26 апреля. Ему, как и всем остальным, вменяется совершение теракта, произошедшего в подмосковном «Крокусе» перед концертом группы «Пикник» 22 марта.

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      Сергей Грехов
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