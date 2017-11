Британские знаменитости вкусили овечий сфинктер

Британская телезвезда Джорджия Тоффоло (Georgia Toffolo) и жена нападающего клуба «Лестер Сити» Джейми Варди Ребека Варди (Rebekah Vardy) приняли участие в передаче I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!, в рамках которой попробовали необычные блюда. Ролик был опубликован на YouTube-канале программы.

На видео Тоффоло и Варди сидят за круглым столом, где, по правилам передачи, они должны пробовать необычную еду. Телезвезде достались рыбьи глаза в устричных раковинах, а жене футболиста — овечий сфинктер с овощами. «Немного похоже на курицу. Отвратительно», — отметила Варди, старательно сдерживая рвотные позывы.

«Выражение лица, которое вы не видели никогда. Возможно, потому что вы никогда не наблюдали за тем, кто пробует овечий сфинктер», — пошутили в Twitter программы.