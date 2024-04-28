На Марсе обнаружили сотни черных «пауков»

ЕКА показало похожие на черных «пауков» образования на Марсе

На поверхности Марса обнаружили образования, похожие на «пауков». Фотографии Красной планеты опубликовало Европейское космическое агентство (ЕКА, ESA).

Явление заметили в области южного полюса Марса, известной как «Город Инков». На снимках видны сотни черных пятен с маленькими тонкими полосами, расходящимися во все стороны. Отмечается, что такие образования формируются в результате сезонных изменений на Марсе. «Эти маленькие темные черточки образуются, когда весенний солнечный свет падает на слои углекислого газа, отложившиеся в зимние месяцы», — объяснили эксперты.

Это приводит к тому, что нижние слои сухого льда превращаются в газ. Он накапливается и пробивает вышележащий лед, поднимая вместе с собой темную пыль с твердой поверхности. Именно эта пыль оседает на поверхность планеты и создает паукообразный узор. Диаметр темных пятен составляет от 45 метров до одного километра.

Ранее ученые Университета Аризоны доказали, что планета Марс в недавнем прошлом была более геологически активной, чем считалось ранее. Исследователи выявили более 40 вулканических извержений, при этом один из крупнейших потоков заполнил проточный канал под названием Атабаска-Валлес около 4000 кубических километров базальта, а другие извержение заполнило район борозд Цербера более чем 10 тысячами кубических километров лавы.