Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:14, 28 апреля 2024Наука и техника

На Марсе обнаружили сотни черных «пауков»

ЕКА показало похожие на черных «пауков» образования на Марсе

Фото: ESA / TGO / CaSSIS

На поверхности Марса обнаружили образования, похожие на «пауков». Фотографии Красной планеты опубликовало Европейское космическое агентство (ЕКА, ESA).

Явление заметили в области южного полюса Марса, известной как «Город Инков». На снимках видны сотни черных пятен с маленькими тонкими полосами, расходящимися во все стороны. Отмечается, что такие образования формируются в результате сезонных изменений на Марсе. «Эти маленькие темные черточки образуются, когда весенний солнечный свет падает на слои углекислого газа, отложившиеся в зимние месяцы», — объяснили эксперты.

Это приводит к тому, что нижние слои сухого льда превращаются в газ. Он накапливается и пробивает вышележащий лед, поднимая вместе с собой темную пыль с твердой поверхности. Именно эта пыль оседает на поверхность планеты и создает паукообразный узор. Диаметр темных пятен составляет от 45 метров до одного километра.

Ранее ученые Университета Аризоны доказали, что планета Марс в недавнем прошлом была более геологически активной, чем считалось ранее. Исследователи выявили более 40 вулканических извержений, при этом один из крупнейших потоков заполнил проточный канал под названием Атабаска-Валлес около 4000 кубических километров базальта, а другие извержение заполнило район борозд Цербера более чем 10 тысячами кубических километров лавы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Будут скулить, когда настанет судный день». В России ответили на угрозы посла Литвы в адрес Крымского моста

      В России возбудят дело из-за избиения ветерана СВО

      Россиянам раскрыли малоизвестные полезные функции WhatsApp

      Стало известно о неожиданном визите Маска в Китай

      В России объявили в розыск депутатов Рады и экс-генпрокурора Украины

      В подъезде жилого дома в Киеве взорвали гранату

      На Марсе обнаружили сотни черных «пауков»

      Байдену предрекли катастрофу на выборах из-за запрета TikTok

      Эксперт рассказал о планах США получить «самолет Судного дня» без GPS

      Брата фигуранта дела о теракте в «Крокусе» ранее арестовывали за хулиганство

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше