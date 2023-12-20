Марс оказался геологически активной планетой

В Университете Аризоны доказали геологическую активность на Марсе

Ученые Университета Аризоны доказали, что планета Марс в недавнем прошлом была более геологически активной, чем считалось ранее. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Journal of Geophysical Research: Planets, под регионом, называемым Равниной Элизий, существует гигантский мантийный шлейф, вызвавший крупномасштабное излияние лавы.

Астрономы объединили изображения, полученные аппаратом НАСА Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), данные радиолакатора SHARAD на MRO и данные лазерного высотомера аппарата Mars Global Surveyor. Это позволило получить трехмерное изображение внутренних областей исследуемого региона и реконструировать их вид до излияния лавы из многочисленных трещин около миллиона лет назад.

Исследователи выявили более 40 вулканических извержений, при этом один из крупнейших потоков заполнил проточный канал под названием Атабаска-Валлес около 4000 кубических километров базальта, а другие извержение заполнило район борозд Цербера более чем 10 тысячами кубических километров лавы.

Также было показано, что на Равнине Элизий произошло несколько крупных наводнений, которые могли произойти из-за катастрофического выброса грунтовых вод через трещины в коре. Однако несмотря на явные признаки взаимодействия лавы и воды, подземный лед мог сохраниться до наших дней лишь в некоторых участках равнины.