Байдену предрекли катастрофу на выборах из-за запрета TikTok

Bloomberg: молодые избиратели перейдут от Байдена к Трампу из-за запрета TikTok

Подписанный президентом США Джо Байденом законопроект о запрете приложения TikTok на территории страны при отказе китайской ByteDance продать свою долю негативно отразится на его предвыборной кампании. Об этом написало агентство Bloomberg.

Журналисты предрекли Байдену катастрофу на выборах из-за запрета TikTok. По их мнению, решение переманит молодых избирателей на сторону экс-главы государства Дональда Трампа.

Авторы материала также пообщались с влиятельными тиктокерами, которые ранее поддерживали Байдена, а после запрета приложения изменили свое мнение. Например, блогер Ава Санне, многократно посещавшая брифинги президента, обвинила его в непонимании влияния соцсети и ее важности для молодого поколения.

Ранее Байден подписал законопроект о запрете социальной сети TikTok в стране. Несмотря на это, он продолжил использовать ее в своей предвыборной кампании.