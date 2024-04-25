Байден подписал закон о запрете TikTok и продолжил там предвыборную кампанию

AP: Байден использует TikTok для выборов, несмотря на закон о его запрете

Президент США Джо Байден подписал законопроект о запрете социальной сети TikTok в стране и, несмотря на это, продолжил использовать ее в своей предвыборной кампании. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечает издание, американский лидер изо всех сил пытался сохранить прежнюю поддержку со стороны более молодых избирателей, но теперь сталкивается с критикой по поводу своей агитационной кампании для президентских выборов в китайской соцсети после подписания закона.

«Администрация Байдена, поддерживающая запрет TikTok и в то же время использующая TikTok в целях своей предвыборной кампании, является явным лицемерием. Я думаю, это показывает, что он и его люди знают силу и необходимость TikTok», — заявил популярный блоггер Калил Грин, известный в TikTok как «Историк поколения Z».

В свою очередь, предвыборный штаб Байдена опроверг тот факт, что политика Белого дома противоречит их кампании. «Было бы глупо списывать со счетов любое место, где люди получают информацию о президенте», — отметил заместитель руководителя кампании по переизбранию Байдена Роб Флаэрти.

Тем не менее Белый дом не имеет официального аккаунта в TikTok, поскольку Байден запретил это приложение на большинстве правительственных учреждений в декабре 2022 года. Но предвыборный штаб Байдена присоединился к соцсети в ночь перед Суперкубком 2024 года, поскольку президент не дал традиционное телеинтервью в игровой день, а вместо этого распространил политические послания с помощью китайской платформы.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в ненависти к евреям и палестинцам. По его словам, американский лидер ненавидит Израиль и еврейский народ, но палестинцев он не любит еще больше.