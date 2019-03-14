США перебросили стратегические бомбардировщики в Европу

США перебросили в Европу три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, которые могут нести ядерное оружие. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 14 марта.

По информации агентства, на базу Фэрфорд в Великобритании отправили самолеты, способные нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы. Всего, как ожидается, на базу прибудут восемь единиц такой техники.

Сообщается также, что один из бомбардировщиков до прибытия на базу пролетел у российских границ в Калининградской области. Он вылетел с базы Барксдейл в американском штате Луизиана. Сначала он появился вблизи Шотландии, а затем пролетел над Германией и отправился к Балтийскому морю.

Отмечается, что самолет несколько минут находился в зоне действия российских систем ПВО, а к российской границе приблизился на 100 километров.

B-52H Stratofortress перебросили в Европу в преддверии учений НАТО «NATO-GEO EX19» в Грузии, которые начнутся 18 марта.

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