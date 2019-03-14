Судьбу пива с пряничным кляпом отдадут на откуп соцсетям

Алтайское краевое УФАС России проверит рекламу барнаульской пивоварни на предмет нарушения закона с помощью опроса в своей группе во «ВКонтакте». Ведомство решило изучить общественное мнение по поводу оскорбительности рекламного изображения и учесть результаты голосования на заседании комиссии 20 марта.

УФАС проводит проверку в связи с поступившей жалобой, согласно которой «кляп в виде пряника изображен как оборудование, использующееся в БДСМ практиках, (...) реклама содержит насильственную сцену сексуального характера, демонстрирует насилие над женщинами и является непристойной и оскорбительной».

Отмечается, что в рекламе были обнаружены признаки нарушения пункта 6 статьи 5 ФЗ «О рекламе», связанные с использованием непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе относительно пола человека.

В настоящий момент в опросе поучаствовало более 22 тысяч человек. Около 62 процентов проголосовавших заявили, что не считают рекламу оскорбительной. Противоположного мнения придерживаются почти 38 процентов юзеров.

В феврале пользователи соцсетей посчитали неуместной рекламу российского представительства Reebok. На одной из опубликованных брендом рекламных плакатов была изображена создательница Telegram-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова с подписью «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо».

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