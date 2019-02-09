Чемпионка из рекламы Reebok открестилась от призывов «пересесть на мужское лицо»

Чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева прокомментировала рекламную кампанию Reebok, советующую девушкам пересесть «с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Ее слова приводит РИА Новости.

Пиляева заявила, что участвовала в рекламе как спортсменка, которая мотивировала женщин заниматься, чем они хотят. Спортсменка отметила, что не считает себя феминисткой и просит разделять ее и создательницу Telegram-канала «Женская власть» Залину Маршенкулову, из-за которой начался скандал.

На постерах с участием Пиляевой было написано «Дочь маминой подруги» и «Принимаю себя раз в день (после еды)».

Рекламная кампания «Ни в какие рамки», посвященная достижениям женщин, вызвала волну критики. В ней снялись Пиляева, Маршенкулова, а также боец ММА Юстына Грачык. Неоднозначную реакцию вызвали подписи к постерам с их участием. Один из них гласил «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». После критики реклама была удалена из социальных сетей и возвращена уже без лозунгов.

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