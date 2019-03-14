Российские полицейские накрыли незаконный цех по переработке крабов

В Мурманске полицейские обнаружили подпольный цех по переработке выловленных браконьерами камчатских крабов. Видео из цеха в четверг, 14 марта, опубликовано на сайте МВД России.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, из незаконного оборота было изъято более 700 килограммов морепродуктов. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Мурманску обнаружили в цехе около 350 килограммов конечностей краба в сыром и еще 390 килограммов — в переработанном виде.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, в городе был организован полный цикл производства: от мойки и приготовления до упаковки крабов для реализации, в том числе, за пределами региона.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов.

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