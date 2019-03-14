Число россиян решили увеличить за счет мигрантов

Кремль сформировал структуры, которые призваны обеспечить переселение в Россию большего числа людей из сопредельных государств. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации издания, в ближайшие пять лет планируется увеличить число граждан России на 5-10 миллионов человек. В качестве доноров рассматриваются государства с большим количеством русскоязычных: Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдавия.

Издание отмечает, что законодательная работа в этом направлении уже ведется: помимо новой Концепции миграционной политики уже приняты или находятся в процессе принятия законы, связанные с вопросами гражданства.

В декабря 2018-го министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что рост экономики в России значительно ограничен демографическими проблемами. По его словам, статистика показывает, что демографическая ситуация стала ключевой проблемой и на экономике негативно отражаются тенденции, сформировавшиеся в 1990-е годы.

С начала текущего года в России действует национальный проект «Демография», который продлится до 2024-го. На его реализацию планируется выделить 3,5 триллиона рублей. В него входят следующие федеральные проекты: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Создание яслей — содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Новая физическая культура населения».

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