Названа новая причина для отказа от доллара

Правительство России подготовило послабления в части валютного контроля для экспортеров. Об этом заявил министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов, которого цитирует РБК. Так власти хотят стимулировать международные расчеты в рублях и отказ от доллара.

«Мы договорились с Центральным банком о том, что в отношении репатриации [возврата в Россию] экспортной выручки в валюте Российской Федерации — а мы стимулируем сейчас заключение контрактов именно в рублях — мы готовы будем отменить репатриацию валютной выручки в рублях уже начиная с 2020 года», — сказал Силуанов.

По его словам, для сырьевых компаний постепенная отмена обязательного возврата экспортной выручки продлится дольше — до 2024 года.

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По нынешним правилам, прописанным в федеральном законе «О валютном регулировании и валютном контроле», российские экспортеры из числа резидентов обязаны перечислять полученную от иностранных покупателей выручку на счета в российских банках — в иностранной валюте или в рублях. Так власти борются с оттоком капитала из страны. За несвоевременную репатриацию предусмотрены крупные штрафы.

Инициатива правительства и ЦБ направлена на то, чтобы зарубежные банки в странах, куда российские экспортеры продают свою продукцию, получали рублевую ликвидность и могли обеспечивать рублями своих клиентов — покупателей российских товаров (через кредиты или валютообменные операции).

Таким образом иностранные компании получат дополнительную возможность расплачиваться с продавцами из России рублями и постепенно избавляться от расчетов в долларах. В настоящий момент они могут получить российскую валюту только через кредиты в российских банках или при продаже своей продукции в Россию за рубли.

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