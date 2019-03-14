Внучки Шагала представят необычную коллекцию

Французская компания по производству изделий из фарфора Bernardaud специально для России выпустил чайный сервиз «Букет цветов Марка Шагала». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании в четверг, 14 марта.

Предметы сервиза украшают отобранные при участии Фонда Марка Шагала росписи по мотивам семи работ знаменитого художника, в том числе пяти монотипий одного из самых плодотворных его периодов — средиземноморского. Публика впервые увидит коллекцию во время public talk со специально приехавшими в Москву внучками знаменитого художника: Мерет Мейер-Грабер (вице-президентом Фонда Марка Шагала) и Беллой Мейер (доктором искусствоведения, сценографом и флористкой).

Встреча пройдет в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина 14 марта в 19 часов. Она открыта для всех желающих при условии предварительной регистрации и покупки билета в музей. Модератор public talk — научный сотрудник и хранитель ГМИИ Алексей Петухов.

Коллекцию «Букет цветов Марка Шагала» можно будет купить в универмагах ЦУМ и ДЛТ, а также российских монобрендовых бутиках Bernardaud.

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Марк Шагал — один из самых известных представителей художественного авангарда XX века. Родился в Российской империи в 1887 году, работал в основном во Франции. Автор множества станковых и монументальных работ, в числе последних — роспись плафона Оперы Гарнье в Париже, мозаики и шпалеры для здания израильского Кнессета в Иерусалиме. Писал стихотворения, эссе и мемуары на идиш. Кавалер высшей награды Франции — Большого креста Почетного легиона. Умер во Франции в 1985 году.

Французская фарфоровая мануфактура Bernardaud основана в Лиможе в 1863 году. Среди лимитированных выпусков марки — предметы, декорированные художниками и дизайнерами Джеффом Кунсом, Майклом Лином, братьями Фернандо и Умберто Кампана, а также режиссером Дэвидом Линчем. В 1952 году Марк Шагал расписал вручную в единственном экземпляре сервиз Bernardaud к свадьбе своей дочери Иды. В 2004 году компания обратилась в Фонд Марка Шагала с просьбой повторить предметы сервиза, и с тех пор она является единственным в мире брендом, имеющим официальное право воспроизводить на фарфоре работы художника.

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