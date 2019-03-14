Оброненная на дороге САУ не удивила ингушей

На одной из дорог в Магасе (Ингушетия) упала самоходная артиллерийская установка (САУ). Об этом сообщает Magas Times. Установка упала с тягача во время транспортировки. Куда именно везли САУ, не уточняется, информация о пострадавших не поступала.

Особого удивления у местных жителей ДТП не вызвало. В комментариях под постом об аварии в паблике во «ВКонтакте» написали такое: «В Ингушетии не удивительно» и «Почему я не удивлена».

В феврале похожий случай произошел в Черняховске (Калининградская область). Там при погрузке военной техники на транспортировочные платформы опрокинули самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация». Бронемашина сорвалась вниз с платформы и перевернулась вверх гусеницами, передавал Freekaliningrad.

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