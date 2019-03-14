Политик назвал калининградцев мародерами и уголовниками

Член калининградского исполкома «Единой России» Андрей Кравченко в интервью агентству «БНК Коми» назвал первых переселенцев, прибывших в регион после Великой Отечественной войны, ссыльными, мародерами и уголовниками. Позднее он попросил вырезать эти слова из публикации, сообщает EADaily.

По данным агентства, в ответ на вопрос интервьюера о калининградцах, Кравченко заявил, что это «очень специфичный народ». Он отметил, что после войны в регион приезжали в основном маргиналы: «ссыльные, мародеры и уголовники». Политик заявил, что у переселенцев было «потребительское отношение» и пошатнувшаяся «кредитная история». По его мнению, все это наложило свой отпечаток.

Слова вызвали негативную реакцию среди пользователей социальных сетей. По данным издания, комментаторы восприняли заявление политика как оскорбление в адрес пожилых родственников, которые «батрачили при восстановлении области» в послевоенное время.

Доктор исторических наук Владимир Шульгин усмотрел в словах политика «особенное проявление русофобии». По его мнению, Кравченко «клевещет на свой родной народ, унижая его к удовольствию коллективного Запада».

Единоросс попытался оправдаться на своей странице «ВКонтакте». Он написал, что пользователи соцсети неправильно поняли его слова и удивился «силе» интернета.

Отмечается, что политик считает себя «главным по пропаганде» в калининградском отделении «Единой России».

Калининградская область находится на бывшей территории Восточной Пруссии. Она была была присоединена к СССР в 1945 году по итогам Великой Отечественной войны, а в 1946 году для восстановления Калининграда

(бывшего Кенингсберга) и прилегающих земель направляли советских граждан. На тот момент на бывшей территории Восточной Пруссии оставалось 139 тысяч немецких граждан, многие из которых были не работоспособны. Постепенно большая часть немецкого населения была отправлена в зону оккупации Германии, и на территории Калининградской области остались в основном граждане СССР.

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Поделитесь своей историей Редакция ищет врачей и медицинских работников. В последнее время все чаще говорят о том, что силовики открыли на них охоту. В Следственном комитете даже создано специальное подразделение, которое будет заниматься исключительно преступлениями в медицине. Поэтому мы ищем врачей, которые сталкивались с правоохранительными органами и могут рассказать нам об этом опыте. Прислать историю Моя история 20000 Не удалось отправить. Попробуйте повторить позже



