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Кудрин призвал Россию пойти на мировую с Западом

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Алексей Кудрин

Глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин призвал российские власти начать переговоры о снижении санкционного режима ради повышения инвестиционного климата. Слова главного аудитора страны приводит «Интерфакс».

Кудрин полагает, что министерству внутренних дел, МИД, а также Минэкономразвития (МЭР) необходимо синхронизировать работу в этом направлении. «Нам нужна доброжелательная мировая среда, нам нужно выходить на эти рынки, нам нужно работать в разных юрисдикциях, и наши компании должны восприниматься как эффективные, работающие по понятным, прозрачным правилам», — заявил он.

Бывший министр также связывает необходимость совместной работы с исполнением указа президента России Владимира Путина о достижении темпов роста российской экономики на уровне среднемировых. По мнению Кудрина, при текущей разноплановой работе МВД, МИД и МЭР и ожесточенной санкционной риторике добиться этой задачи невозможно.

«России нужно стремиться к снижению этого фактора, уменьшению политических разногласий и санкционных режимов, добиваться этого, в том числе, в результате переговоров», — пояснил глава Счетной палаты, отметив, что это должны быть двусторонние шаги навстречу.

Кудрин призывает госорганы работать бок о бок, чтобы достичь столь амбициозной задачи. «Это должна быть единая команда, у всех должна быть единая цель», — пояснил работу госорганов глава Счетной палаты, отметив, что только консолидированные усилия позволят реализовать задачу президента.

В январе Кудрин отмечал, что для достижения этой цели России необходимы инвестиции, рост производительности труда и качественные трудовые ресурсы.

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