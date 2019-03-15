Студентки устроили фотосессию в супермаркете и прославились

Несколько студенток из университета Абердина (Великобритания) устроили модную фотосессию в супермаркете сети Lidl и прославились. Об этом сообщает Metro.

«Я спросила своих подруг, не хотят ли они поучаствовать в фотосессии в Lidl. Все согласились, и мы выбрали наряды, которые посчитали самыми крутыми», — рассказала 22-летняя Эльза Папа, на чей iPhone 7 Plus были сделаны фотографии.

Для съемки девушки выбрали одежду в стиле 1990-х: расклешенные брюки с леопардовым принтом и пестрыми узорами, меховые куртки, яркие олимпийки, берет и очки с крупными линзами.

Фото: Elsa Papa 1 /4

В результате в сети появились фотографии, на которых «модели» позируют среди прилавков с продуктами, алкоголем, бытовой химией, а также на фоне магазина на улице и в тележках.

После съемки Эльза Папа призналась, что ее мама похвалила снимки и порекомендовала показать их сотрудникам Lidl, однако сама девушка сомневается, что ее работа может иметь успех.

В феврале американская супермодель Эмили Ратаковски снялась для лукбука Inamorta Woman. Фотосессия проходила в продуктовом магазине в Бруклине. На одном из снимков 27-летняя модель позирует на фоне холодильника с энергетическими напитками в бордовом комплекте белья и с чурросом в руке.

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