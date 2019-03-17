Российская биатлонистка впервые за четыре года выиграла медаль ЧМ

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт завоевала серебряную медаль в масс-старте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Золото выиграла итальянка Доротея Вирер, преодолевшая дистанцию в 12,5 километра за 37 минут 26,4 секунды с двумя промахами. Юрлова-Перхт также допустила два промаха, отстав от победительницы на 4,9 секунды. Бронзовую медаль получила представительница Германии Дениз Херрман (+15,4 секунды, 4 промаха).

Эта медаль стала первой за четыре года личной наградой российских биатлонисток на чемпионатах мира. В последний раз это удавалось Юрловой на мировом первенстве в 2015 году, когда она выиграла индивидуальную гонку.

34-летняя Юрлова-Перхт — чемпионка Европы и трехкратная чемпионка мира.

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