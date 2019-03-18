Немецкие банки начали экспериментировать с одеждой сотрудников

Немецкий банк Frankfurter Sparkasse с активами в 19 миллиардов евро предложил клиентам самим определить допустимый дресс-код для сотрудников, сообщает Bloomberg.

В некоторых отделениях установили терминалы, на которых можно выбрать по фото оптимальный вариант одежды. В фотосессии приняли участие два сотрудника банка, которые представили три варианта одежды — от строгого костюма до джинсов и кроссовок.

«Внутри банка возникали вопросы об одежде. Поэтому мы сказали себе: давайте спросим у наших клиентов их мнение», — сообщила Юлия Дрог-Кнауп, представительница Frankfurter Sparkasse. Как она уточнила, на основании результатов опроса выработают рекомендации, которые не будут обязательными.

В марте от обязательных строгих костюмов также отказалась компания Goldman Sachs Group Inc., а немецкий банк Hamburger Sparkasse разрешил сотрудникам не носить галстук еще три года назад.

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