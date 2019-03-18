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Навязывающих лекарства фармацевтов предложили наказывать

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В союзе «Национальная фармацевтическая палата» (НФП) предложили запретить фармацевтам рекомендовать препараты в рамках маркетинговых договоров между аптечными сетями и производителями под угрозой отстранения от работы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо НФП.

По данным издания, аптеки в 60 процентах случаев навязывают покупателям те препараты, за продажу которых получают бонусы. Согласно анализу Ipsos Healthcare за 2018 год, на который НФП ссылается в своем письме Минпромторгу, 43 процента покупателей просят фармацевтов порекомендовать подходящее лекарство. В 60 процентах случаев им предлагается тот препарат, на который заключен маркетинговый договор, ограничивающий продажу лекарств от конкурентов.

В НФП считают, что бонус от продажи лекарств по маркетинговому договору может достигать 6 миллионов рублей. Организация предлагает полностью запретить аптекам приоритетную рекомендацию препаратов. Нарушающих этот запрет фармацевтов предложили отстранять от работы на срок до шести месяцев.

В Госдуме обсуждается вопрос ограничения маркетинговых бонусов аптекам от фармпроизводителей, сообщает издание со ссылкой на представителя НФП Дмитрия Целоусова. Однако аналогичные запреты в продуктовом ритейле привели к тому, что бонусы стали предоставлять под видом других услуг, добавил он.

В феврале сообщалось об одной из московских больниц, руководство которой ежемесячно получало 30 миллионов рублей откатов от поставщиков лекарств. У оперативников есть полный список компаний, которые давали откаты и поставляли медикаменты, бинты, вату и другие расходные материалы.

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