Аномально мускулистую обезьяну сняли на камеру

В зоопарке Korkeasaari Zoo города Хельсинки, Финляндия, обнаружили аномально мускулистую обезьяну. Об этом сообщает издание Fox News.

«Я не мог поверить своим глазам, насколько у обезьяны большие мышцы, — вспоминает автор снимка, фотограф Сантери Оксанен (Santeri Oksanen). — Рядом с ней другие приматы выглядели очень маленькими, и казалось, что они немного опасались ее».

Вид приматов бледный саки широко известен своим мускулистым строением тела, достигаемым за счет частых перемещений с ветки на ветку. Особи мужского пола, как правило, проявляют большую активность. Необычное животное обитает в странах Южной Америки, в том числе в Бразилии, Венесуэле и Гайане.

В феврале телеканал BBC America поделился кадрами редчайшей особи пингвина, практически полностью окрашенной в черный цвет. В ролике говорится, что это, вероятно, единственная выжившая особь на планете.

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