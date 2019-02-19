Редчайшего черного пингвина запечатлели на камеру

Телеканал BBC America поделился кадрами редчайшей особи пингвина, практически полностью окрашенной в черный цвет. На ролик, опубликованный в Facebook, обратило внимание издание Huffpost.

«Возможно, это первые в истории кадры полностью черного пингвина», — подписано в комментариях к фрагменту из передачи о дикой природе Dynasties («Династии»). В ролике говорится, что это, вероятно, единственная выжившая особь на планете.

По данным издания, мутация, вызванная меланизмом, периодически встречается в природе, однако черная расцветка животного привлекает внимание хищников, и уникальные особи быстро умирают. Черный пингвин, доживший до возраста своих взрослых сородичей, является редкостью.

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