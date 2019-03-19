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Стартовал седьмой сезон Международной детской программы «Футбол для дружбы»

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Во вторник, 19 марта, стартовал седьмой сезон Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы». Программа реализуется официальным партнером Лиги Чемпионов UEFA компанией «Газпром».

Главной целью проекта является поддержка детского и юношеского спорта, продвижение ценностей здорового и активного образа жизни, а также развитие у молодого поколения уважения к представителям разных национальностей и культур.

Участие в «Футболе для дружбы» ежегодно принимают дети, в том числе с инвалидностью, продвигая Девять ценностей проекта: дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.

«Программа «Футбол для дружбы», реализуемая ПАО «Газпром», через спорт прививает детям общечеловеческие ценности, нивелирует барьеры, дает шанс найти свое призвание и быть услышанными. Эта площадка дает возможность научиться работать в межкультурной среде, таким образом способствуя становлению глобального спортивного сообщества», — отметил Микель Пуч, основатель и глава Soccer Barcelona Youth Academy.

Финальные мероприятия сезона пройдут в столице Испании, Мадриде, с 28 мая по 2 июня.

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется компанией «Газпром» с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. «Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный Олимпийский Комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие шесть сезонов программа объединила более 5,5 тысячи участников и приобрела свыше 4,5 миллиона сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.

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