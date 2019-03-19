Стартовал седьмой сезон Международной детской программы «Футбол для дружбы»

Во вторник, 19 марта, стартовал седьмой сезон Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы». Программа реализуется официальным партнером Лиги Чемпионов UEFA компанией «Газпром».

Главной целью проекта является поддержка детского и юношеского спорта, продвижение ценностей здорового и активного образа жизни, а также развитие у молодого поколения уважения к представителям разных национальностей и культур.

Участие в «Футболе для дружбы» ежегодно принимают дети, в том числе с инвалидностью, продвигая Девять ценностей проекта: дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.

«Программа «Футбол для дружбы», реализуемая ПАО «Газпром», через спорт прививает детям общечеловеческие ценности, нивелирует барьеры, дает шанс найти свое призвание и быть услышанными. Эта площадка дает возможность научиться работать в межкультурной среде, таким образом способствуя становлению глобального спортивного сообщества», — отметил Микель Пуч, основатель и глава Soccer Barcelona Youth Academy.

Финальные мероприятия сезона пройдут в столице Испании, Мадриде, с 28 мая по 2 июня.

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется компанией «Газпром» с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. «Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный Олимпийский Комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие шесть сезонов программа объединила более 5,5 тысячи участников и приобрела свыше 4,5 миллиона сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.

