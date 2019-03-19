Японцам запретят бить детей ради дисциплины

Японский кабинет министров одобрил поправки к закону о защите детей. Об этом сообщает The Japan Times.

Нововведение должно предотвратить серьезные нарушения в обращении с детьми ради обеспечения дисциплины, пишет газета. В частности, речь идет о запрете родителям, опекунам и сотрудникам социальных служб применять физическую силу к детям в наказание за проступки.

Кроме того, сотрудники служб соцзащиты, которые занимаются детьми, будут работать отдельно от тех, кто имеет дело с родителями или опекунами.

Ожидается, что большинство поправок вступят в силу к 1 апреля. Их начали обсуждать после того, как широкую огласку получило «дело 10-летней Мии Курихары». В феврале девочку нашли мертвой в ванной собственного дома в городе Тибе, после того как власти отказались рассматривать дело о жалобах ребенка на жестокое обращение. Предположительно, ее убил отец.

В Японии воспитание детей характеризуется вербальным и психологическим воздействием на ребенка. Японских детей иногда называют одними из самых капризных, потому что в большинстве случаев жестких запретов родители им не предъявляют. Дисциплине, умению существовать в коллективе и подчиняться правилам их учат, как только они попадают в школу.

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